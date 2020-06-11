81 ilde “Huzurlu Sokak Uygulamasında” 63 bin 139 işyeri denetlendi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 işyeri sahibine/işletmecisi
81 ilde “Huzurlu Sokak Uygulamasında” 63 bin 139 işyeri denetlendi.
81 ilde “Huzurlu Sokak Uygulamasında” 63 bin 139 işyeri denetlendi. 49 bin 400 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 935 şahıs yakalandı. Kontrollü sosyal hayat çerçevesinde belirlenen tedbirlere uymayan 80 işyeri sahibine/işletmecisine idari işlem uygulandı.