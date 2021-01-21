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Ekonomi 81 ilde harekete geçildi! 375 firmaya milyonlarca lira ceza
Ekonomi

81 ilde harekete geçildi! 375 firmaya milyonlarca lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 81 ilde gerçekleştirdiği denetimlerde 375 firmaya fahiş fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle 12 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:48:00 -
81 ilde harekete geçildi! 375 firmaya milyonlarca lira ceza

Ticaret Bakanlığı temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19 Ocak-20 Ocak 2021 tarihlerinde Türkiye genelinde temel ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirilmiştir ve denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca yapılan denetimler sonucunda 562 işletme bazında 9.870ürün incelenmiştir. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulutarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına varan idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

11,9 milyon lira ceza

Öte yandan Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman Bakanlıkları ve TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bugüne kadar 3.208 dosyayı karara bağlayarak, gıda, temizlik, hijyenürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 375 firmaya toplam olarak 11.885.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Bununla birlikte son dönemde Bakanlığımıza intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçek yağı, yumurta, tavuk, bebek mamasıürünlerine yönelik fahiş fiyat artışı şikâyetleri ve başvuruları üzerine, bu ürünlere yönelik denetimler artarken, üretici/ithalatçı/tedarikçi ve bu ürünlerintüketicilere satışını yapan bazı yerel ve ulusal marketlerden savunma istenilmiştir. Gelen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda haksız fiyat artışına sebebiyet verdiği tespit edilen ilgililer hakkında gerekli yaptırımlar

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