0553 313 94 23

81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

İçişleri Bakanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı.

10 Eylül 2019 Salı 10:05
81 ilde eş zamanlı okul çevrelerine ve Servis Araçlarına Sıkı Denetim

İçişleri Bakanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimlerini artırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması’’ yaptı.


Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, okul çevresinde bulunan umuma acık yerler ile okul servis araçları ve personeli denetlendi. 46 bin 796 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ne Uymamak”, 335’ine “Emniyet Kemeri Takmamak”, 150’sine “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri basta olmak üzere toplamda 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.



34 bin 732 umuma acık yer kontrol edildi


Ayrıca uygulamada 16 bin 459 okul çevresi kontrol edildi. Öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol, özellikle acık veya paket olarak tutun mamulleri satısı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi 34 bin 732 umuma açık yer kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet seklinde sigara satısı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.



338 bin 943 şahıs sorgulandı, 946 aranan şüpheli yakalandı


Denetimlerde, umuma acık yerlerde bulunan 338 bin 943 şahıs sorgulandı. 9 uyuşturucu suçları, 5 cinsel suçlar, 26 yaralama, 19 hırsızlık, 16 dolandırıcılık, 19 tehdit, 5 hakaret, 27 kayıp çocuk, 673 yoklama kacağı-bakaya, 147 gider suçlardan olmak üzere toplam 946 aranan şahıs yakalandı. Dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.


Uygulamada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 93 adet mermi fişek, 7 adet kesici/delici alet ile 3 adet kuru sıkı tabanca bulundu. 6 gram eroin, 174 gram esrar, 21 gram sentetik uyuşturucu, 71 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 bin 324 paket kaçak sigara, 21 bin 540 adet tutun doldurulmuş makaron ve 389 gram makarona doldurulmak üzere kıyılmış tutun ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maltepe Kitap Fuarı kapılarını açtı
    1. Maltepe Kitap Fuarı kapılarını açtı
    2. Mersinli Fulya Yetiş, önce itfaiyeyi..
    3. Uşak’ta polis ekipleri internet..
    4. Kütahya Seyitömer Höyüğü’nde kazı..
    5. Katar'dan Suudi Arabistan'a..
    6. CHP’li belediyeden PKK yandaşına jest!
    7. Öğrenci bulduğu altını sahibine teslim..
    8. Palamut topladığı ağaçtan düşerek öldü
    9. Altındağlı Muhammed’in hayali gerçek..
    10. Maduro: Savunma konseyini topluyorum
    11. Cumhurbaşkanlığı kültür ve sanat..
    12. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    13. Palandöken: “Sosyal medyadan sağlıkla..
    14. Borsa güne yatay başladı
    15. Trabzonspor, yenilmezlik serisini..
    16. Kaymakam Coşkun genç sporcularla bir..
    17. İngiliz Parlamentosu Johnson’un erken..
    18. Erzincan’da balıklandırma çalışmaları..
    19. Efeler Belediyesi logo yarışmasında..
    20. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    21. Galatasaray'da divan kurulu yarın..
    22. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    23. ABD'li komutanlarla "Güvenli Bölge"..
    24. Binlerce tüketici gıda güvenliği..
    25. Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama..
    26. Digor’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı..
    27. Tutak Kaymakamı Karaaslan’dan..
    28. İçişleri Bakanlığından okul..
    29. Hatay’da buğday yüklü gemide yangın..
    30. Fatih’te 7 ayrı evden hırsızlık yapan..
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı