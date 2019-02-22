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"81 ilde doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir"- "Bizim için ulusal kalkınma önemli ama en az ulusal kalkınma kadar yerel kalkınma da önemli. Ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu yerel kalkınma planlarının hazırlanması büyük önem arz ediyor"

22 Şubat 2019 Cuma 17:08
"81 ilde doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir"

ŞANLIURFA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir." dedi.

Şanlıurfa'daki temasları kapsamında, tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, burada kutsal olduğuna inanılan balıklara yem atan Bakan Dönmez, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir grup vatandaş, Fatih Dönmez'den, kentte elektrik enerjisi alanında yaşanan sıkıntıların çözülmesini istedi.

Bakan Dönmez, daha sonra bir otelin toplantı salonunda elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentteki enerji sorununu kökten çözmek için çalışma yürüttüklerini ve düne göre daha iyi durumda olduklarını ifade etti.

- "AK Parti söz verdi mi yapar"

Elektriğin yanı sıra doğal gazla ilgili de önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'ya doğal gaz AK Parti hükümetleri zamanında geldi. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de sadece 5 büyük şehrimizde doğal gaz varken bugün 81 ilin tamamında doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir. Keza ilçe, belde, yerleşim merkezleri itibariyle baktığımızda da 510 yerleşim birimi bugün doğal gaz kullanır hale geldi. 2002 yılında bu oran 50'ydi. Bu çağdaş, ekonomik, konforlu yakıtı bütün illerimizle tanıştırmış olduk. AK Parti söz verdi mi yapar, yapmayacağı şeyin sözünü vermez."

- Muhalefete eleştiri

Dönmez, yerel seçimler öncesi gittikleri kentlerde bazı belediye başkan adaylarının doğal gaz ve enerjiyle ilgili vaatlerde bulunduğunu duyduklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"(Yetki bunlarda mı?) diye soruyorlar. Bu konularla ilgili yasal yetki elbette Bakanlığımızda. Eğer bize rağmen bazı belediye başkan adayları 'gaz gelecek, gelmeyecek' diyorlarsa onlara itibar etmeyin. Bazıları da kalkıp 'fiyatları da indireceğiz' diyormuş. O nasıl olacak? Bilmiş değilim. Hatta birileri erken emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir takım çözüm önerileri sunmaya başlamış. Anlaşılan muhalefet yıllardır sorumluluk almayınca, merkezi idare ile yerel yönetimlerin yetkisini unuttu. Bizim için ulusal kalkınma önemli ama en az ulusal kalkınma kadar yerel kalkınma da önemli. Ulusal kalkınma planlarıyla uyumlu yerel kalkınma planlarının hazırlanması büyük önem arz ediyor."

Dönmez, Şanlıurfa'nın her zaman Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının yanında olduğunu, bu durumun bundan sonra da süreceğine inandığını vurguladı.

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve diğer yetkililer, katılımcıların talep ve sorunlarını dinledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 17:08
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  4. Şanlıurfa

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