81 ilde ÇEMBER-10 operasyonu: 4 bin 853 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-10 operasyonları kapsamında firar 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-10 operasyonları kapsamında firar 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.
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