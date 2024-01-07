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Gündem 81 ilde ÇEMBER-10 operasyonu: 4 bin 853 firari yakalandı
Gündem

81 ilde ÇEMBER-10 operasyonu: 4 bin 853 firari yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 08:38:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-10 operasyonları kapsamında firar 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ÇEMBER-10 operasyonları kapsamında firar 4 bin 853 kişinin yakalandığını duyurdu.

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