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Ekonomi

800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

Cumhurbaşkanı kararıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:13:00 - 2020-05-20 01:18:30
800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi

İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünlerini kapsayan ilave gümrük vergisi 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

Kararın, Covid-19 salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.

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