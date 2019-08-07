800 metre uzunluğunda kablo çalan hırsızlara jandarma tokadı

Sakarya’da Türk Telekom’a ait yaklaşık 800 metre uzunluğunda kablo çalan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerine Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi Merkez Sokak yol üzerinde bulunan Türk Telekom’a ait yaklaşık 800 metre uzunluğunda kablonun çalındığı ihbarı geldi. İhbar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri olay yeri incelemelerinden sonra şahısların hırsızlık anında kullandığı araca ulaştı. Araçta yapılan inceleme sonrası araç içerisinde hırsızlıkta kullanılan kablo kesme aletleri ele geçirildi. Kablo hırsızlığı olayı firarilerinin izini süren jandarma elde ettiği bilgiler sonrasında şahısları tespit etti. Yapılan operasyon sonucu S.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Sorgu sırasında şahıslar kabloları bir dere kenarında yakarak plastiklerinden ayırarak Hendek merkezinde bir hurdacıya sattıklarını itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından hurdacıdan geri alınan çalıntı kablolar muhafaza altına alındı.

Öte yandan hırsızlığı gerçekleştiren şahıslar jandarma işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.