80 yıldır beyninde iğneyle yaşıyor! Ardındaki neden duyanları şoke etti
Rusya'nın Sakhalin bölgesinden 80 yaşındaki bir kadın, çektirdiği taramadan sonra beyninin sol tarafına 3 cm'lik metal bir iğnenin saplandığını keşfetti. Kadının tomografi sonuçlarının fotoğrafları yakın zamanda bölgenin sağlık bakanlığı tarafından şok edici bir açıklamayla birlikte yayımlandı.
Doktorlar, kadının yaşını göz önünde bulundurarak iğnenin, doğumundan hemen sonra kendi ebeveynleri tarafından beynine yerleştirildiğine inanıyor.
Kulağa ne kadar şok edici gelse de bu tür uygulamalar savaş zamanı Rusya'da alışılmadık bir durum değildi.
Zorlu savaş koşullarında bebeklerine bakamayan ebeveynler, onları öldürmek için bebeklerin fontanelinden (bebek büyüdükçe kafatasında yavaş yavaş kapanan boşluk) ince iğneler sokuyorlardı.
Bıngıldak hızla kapanıp ölüm nedenine dair hiçbir kanıt bırakmadığından bu yöntem hiçbir iz bırakmazdı.
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Bölgesel sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, "Eski yıllarında bu tür vakalar nadir değildi: Bebeğin bıngıldağında ince bir iğne batırılarak beyne zarar verildi" diye yazdı. "Bıngıldak suçun izlerini gizleyerek hızla kapanırdı ve bebek ölürdü."