80 yaşındaki adam, 88 yaşındaki kardeşinin başına baltayla vurdu
Kastamonu'da aralarında husumet olduğu belirtilen 80 ve 88 yaşlarındaki iki kardeşin kavgasında ağabey, kardeşi tarafından baltayla yaralandı.
Kastamonu'da 2 kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 88 yaşındaki ağabey, 80 yaşındaki kardeşi tarafından başına baltayla vurularak yaralandı.
Olay, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana geldi.
88 yaşındaki ağabeyinin kafasına baltayla vurdu
Edinilen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan 80 yaşındaki Mehmet Ö. ile 88 yaşındaki ağabeyi İsmail Ö. arasında tartışma çıktı.
Pazar yerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 80 yaşındaki Mehmet Ö., 88 yaşındaki ağabeyi İsmail Ö.'nün kafasına baltayla vurdu.
Kaçmaya çalıştı
Aldığı darbe sonucu ağır yaralanan ağabey İsmail Ö. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaçmaya çalışan Mehmet Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.