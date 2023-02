80 saat sonra gün ışına kavuştu! O anları böyle anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da eşi ve kızıyla 80 saat sonra enkazdan kurtarılan 52 yaşındaki Mine Kaya, hayat boşluğundan elini ekiplere uzattığı anı unutamıyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kaya, depreme eşi Ahmet ve 16 yaşındaki kızı İlayda Kaya ile 5 katlı Dönmez Apartmanı'nda yakalandı.

Çay Mahallesi'ndeki apartmandan "ses duyulması" üzerine yürütülen çalışmalarda, depremden 80 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Kaya ailesinin tedavisi sürüyor.

Mine Kaya, deprem anında ve yıkılan apartmanın enkazında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

“Birbirimize sarıldık”

Deprem başladığı anda çok şiddetli şekilde sarsıldıklarını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Depremi hissedince üçümüz bir anda kalkıp birbirimize sarıldık. Hemen ardından tavan aşağıya çöktü. Bir boşluk oluştu, hava alabiliyorduk ama eşimin üstüne tavanın büyük bir parçası düştü. Bacağına ve beline denk geldi. Çok mücadele etti ama o taşı üzerinden atamadık. Elimizden bir şey gelmedi. Belli bir süre sonra beli ve ayağı uyuşmaya başladı. Biraz daha vakit geçince 'Hissetmiyorum.' dedi. Hava aldığımız için şanslı hissediyorduk kendimizi ama eşimin üzerine o parça düşmeseydi daha iyi olacaktı. Aramızda konuşuyorduk."

Kaya, arama kurtarma ekiplerine seslerini duyurmak için mücadele ettiklerini belirterek, sürekli yardım çağrısında bulunduklarını kaydetti.

“Ümitsizliğe kapılmadık”

Enkazdan 80 saat sonra kurtarıldıklarını dile getiren Kaya, yaşadıklarını şöyle ifade etti.

"Hiçbir an ümitsizliğe kapılmadık. Matkap sesi sürekli yaklaşıyor, daha sonra uzaklaşıyordu. Matkap sesi yaklaştığı zaman kurtulacağımız için her defasında ümitlendik. Rüya gibiydi, bir anda ekiplerin sesini duyduk. Bir boşluk vardı. Uzattığım elimi tuttular. O an öyle güzel bir mutluluk yaşadım ki tarif edilemez. Bizi çıkardıklarında güneşi gördüm, havayı aldım. İnanılmaz bir duygu. Allah kimseye yaşatmasın. Enkaz altında kalmak çok kötü bir duyguymuş."