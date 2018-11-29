Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor, sezon sonunda 53 yıllık tarihinde ilk kez 2. Lig'e düştü.

Sezon öncesinde yaklaşık 80 milyon liralık borcu nedeniyle FIFA'da dosyaları olan, lige eksi puanla başlama riski bulunan kulübe Samsunlu iş insanları İsmail Uyanık ve Yüksel Yıldırım sahip çıktı.

İflasın eşiğindeki Samsunspor'un borçlarını üstlenen Uyanık ve Yıldırım, şirketleşme kararı alınan kırmızı-beyazlı kulübü yeniden Süper Lig'e taşımak için mücadele veriyor.

Kulüp başkanı İsmail Uyanık, AA muhabirine, yarım asırdan fazla geçmişi bulunan bir kulübün maddi gerekçelerle ismini, rozetini, armasını kullanılamaz hale getirmenin Samsun'a yakışmayacağını söyledi.

Yılport Samsunspor'u kaybetmeyi göze alamayacaklarını vurgulayan Uyanık, "Hileli iflas gibi yöntemlere tenezzül etmedik. Samsun kenti ile taraftarın içinden çıkan Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyanık olarak 80 milyon lira borcu üstlenerek Samsunspor'a sahip çıktık. 53 yıllık geçmişi ve şehitleri olan bir kulübün sadece para yüzünden ismini, markasını, renklerini değiştirmesi söz konusu olamazdı. Samsun'un çocukları olarak buna müsaade etmedik." diye konuştu.

- "Gelin beraber yönetelim, diyeceğiz"

Kırmızı-beyazlı kulübü şirketleştirdiklerine işaret eden Uyanık, şirket hisselerinin yüzde 67'sinin Yıldırım Holding sahipleri Yüksel Yıldırım ve Ali Rıza Yıldırım, yüzde 33'ünün ise kendisine ait olduğunu anlattı.

Bu hisselerin bataktaki bir yapıyı kurtarmak adına alınmış "sıkıyönetim hissesi" olduğunu kaydeden Uyanık, şöyle devam etti:

"Samsunspor'u düştüğü yerden kaldırdıktan sonra gelecekte hisselerini halkımızla paylaşacağız. Belki ilerleyen yıllarda Samsunspor hissesini Samsunlularla paylaşabiliriz veya borsaya da açabiliriz. Çünkü başarı olduktan ve kulübü şeffaf şekilde yönettikten sonra taraftarlarımızın ortak olmasına 'Hayır' diyebileceğimiz hiçbir sebep yok. Zaten doğru olanı yapıyoruz, bir çığır açıyoruz.

Kulübü kurtardıktan sonra, 'Gelin hep beraber yönetelim. Kulübümüz size açık. Biz nasıl bu özveriyi yaptık, nasıl bu finansmanları bulduk, buyurun bundan sonra da siz kendi payınıza bunun bedelini ödeyerek bize ortak olun, başımızın üstünde yerimiz var.' diyeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."

Yılport Samsunspor'u bütün borçlarından arınmış bir takım haline getirmeyi planladıklarını dile getiren Uyanık, "Samsunspor'u, futbolcularının tamamına yakınını kendi altyapısından temin eden bir kulüp haline getirmeyi planlıyoruz. Kulübün altyapısını Avrupa'nın en gelişmiş takımlarının seviyesine getireceğiz. Samsunspor, geliri ve gideri ile denk bütçe sağlayan, taraftarı ile barışık, Türk futbolunda örnek bir camia haline gelecek. Zaten biz doğruları yaptığımızda başarı ve dereceler kendiliğinden gelecektir." ifadelerini kullandı.

- "Yabancı oyuncu politikası gözden geçirilmeli"

İsmail Uyanık, geçmişte kulüpte 15 yıl başkanlık görevinde bulunduğunu ve Türk futboluna yıldız futbolcular kazandırdıklarını hatırlatarak, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralının yanlış olduğunu savundu.

Samsunspor Kulübünün kendi başkanlığı döneminde kaliteli ve az sayıda yabancı oyuncu kuralını savunduğuna işaret eden Uyanık, şunları kaydetti:

"Altyapıya önem verilmeden yabancı sınırlamasının kalktığı futbol politikası ve altyapının gelişmesine izin vermeyen sistem, yanlış bir sistemdir. Dolayısıyla biz Türk çocuklarının yetişmelerine yönelik altyapıda imkanlar tanıdıktan sonra yabancılara sınırsız şekilde kapılarımızı açmalıydık. Bu yozlaşma, kendi çocuklarımızın üste çıkamaması, Türk futbolundaki gerilemenin en büyük sebeplerinden biridir. Türk futbolu, yabancı oyuncu politikasını yeniden ciddi şekilde gözden geçirmek zorundadır."