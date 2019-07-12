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80 karateci, denizde ve plajda antrenman yaptı

İzmir’de, 2.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:06
80 karateci, denizde ve plajda antrenman yaptı

İzmir’de, 2. Geleneksel Denizde Karate Antrenmanı, farklı yaş gruplarından 80 karatecinin katılımıyla Aliağa Anatolia Plajı ve denizinde gerçekleştirildi.


Foça ilçesindeki karate sporcuları, antrenör Kudret Yüksel, Sensei Taner Erol eşliğinde sıcak havaya aldırmadan Aliağa Anatolia Plajı ve denizinde antrenman yaptı. Farklı yaş gruplarından 80 karatecinin antrenmanı, Aliağa halkı, veliler ve tatile gelenler tarafından büyük ilgi ile izlendi.


Antrenörleri gözetiminde kısa ve uzun mesafe yüzen, kıyıda koşan sporcular, vücut direnci ile performansını yükseltti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, plajda geniş alanda yapılan çalışmalar ile sona erdi.


Antrenör Sensei Taner Erol, "Sahilde antrenman; sporculara deniz, sert ve yumuşak kumlu gibi çeşitli antrenman sahaları sunar. Bu antrenmanları yüzme ve denizde soğuma egzersizleriyle de birleştirebiliriz. Sporcunun gelişimi açısından sahilde yapılan antrenmanları tavsiye ediyoruz. Sahilde ve kumda yapılan antrenmanlar kasları güçlendirdiği gibi sporcuyu da psikolojik olarak rahatlatır. 3. Geleneksel Denizde Karate Antrenmanını ağustos ayında Foça plajı ve denizinde planlıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:06
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