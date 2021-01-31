80 gün oldu... Rezil olmak istemeyen CHP atama yapamadı

Türkiye’nin 30 büyükşehrinden birisi olan Gaziantep’te 80 gündür CHP’yi temsil eden bir yetkili bulunmuyor. CHP Genel Merkezi, Gaziantep’te 5 yılından bu yana dikiş tutturamadı. 2016 yılında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayına karşı yarışarak seçimi kazanan Hayri Sucu, 1 kez zorla kongreye götürülerek, 1 kez de görevden alınarak tasfiye edilmek istendi. Ancak tekrar aday olup kazanan Sucu, 9 Kasım 2020’de Genel Merkez tarafından ikinci kez görevden alındı.

Kıyım sadece Sucu ile sınırlı kalmadı, tüm il yönetimi ve 9 ilçe başkanı da görevden alındı. Muharrem İnce’ye yakın bir isim olan Sucu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bazı ilçelerin İYİ Parti’ye bırakılmasına da itiraz etmişti. Sucu’nun görevden alınmasının ardından 80 gün geçti ancak CHP Genel Merkezi hala adım atmadı.

İl başkanlarının görevden alındığı diğer illere kayyum atayarak 45 gün içinde il kongrelerini gerçekleştiren Genel Merkez, Hayri Sucu tekrar aday olur ve kazanabilir endişesi ile bu adımı atamadı. Teşkilatın üzerinde uzlaştığı bir isim bulamadığı için de doğrudan atama da yapılamadı. Ayrıca genel merkezde Hayri Sucu’nun atamayı yargıya taşıyarak il yönetimine kayyım ataması yaptırabileceği endişesi de var.

Gaziantep’teki partililer 80 gündür il ve ilçe yönetimlerine görevlendirme yapılmamasından dolayı rahatsız. CHP Gaziantep Milletvekilleri Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan geçtiğimiz hafta bu rahatsızlığı genel merkeze iletti. Ancak bu görüşmede de netice çıkmadığı öğrenildi. Parti genel merkezinin, Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalif bir ismin il başkanı olmaması için adayları tek tek mülakata alıp öyle karar vereceği iddia ediliyor.

Kaynak: Yeni Şafak