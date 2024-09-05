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Gündem 8 yaşındaki Narin'in kaybının üstünden 16 gün geçti! İşte son gelişmeler...
Gündem

8 yaşındaki Narin'in kaybının üstünden 16 gün geçti! İşte son gelişmeler...

Yeniakit Publisher
2024-09-05 15:08:00 -
8 yaşındaki Narin'in kaybının üstünden 16 gün geçti! İşte son gelişmeler...

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Gürkan’dan 16 gündür haber alınamıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin’i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet

Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı.
İHA

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