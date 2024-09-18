8 yaşındaki Narin Güran cinayeti: Soruşturmayı jandarma yürütüyor! Katilin kim olduğu merak ediliyordu! Narin Güran cinayetinde önemli gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti soruşturmasında önemli bir aşama geride kaldı.

21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki evinden Kur'an kursuna giden ve bir daha geri dönmeyen Narin'in 19 gün sonra cansız bedeni bulunmuş, tüm dikkat cinayetin çözümüne odaklanmıştı.

NARİN'İN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Talihsiz kızın, Adli Tıp raporuna göre boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi.

Yürütülen soruşturmada kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

İTİRAFÇININ EVİNDE ARAMA

10 Eylül'de tutuklanan Nevzat B.'nin Tavşantepe Mahallesi'ndeki evinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince arama yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarının ardından evden ayrıldı.

TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nevzat B. jandarmadaki ifadesinde amca Salim G.'nin kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş ve adliyeye sevk edilmişti.

TUTUKLANDI

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim G.'nin "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanmıştı.