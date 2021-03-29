8. ve 12. sınıfların hafta sonu dersleri DYK kursları devam edecek mi? Cumartesi Pazar DYK kursları olacak mı?

Kabine Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanlığından uzaktan ve yüz yüze eğitim ile ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasında, "yerinde karar" uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 tarihinde alınanan kararlara ve kriterlere vurgu yapılırken yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edileceği bildirildi. Peki, hafta sonu yapılan DYK kursları devam edecek mi?

8. ve 12. sınıfların hafta sonu dersleri DYK kursları devam edecek mi?

MEB, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin daha önce açıklandığı şekilde devam edeceğini duyurdu.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir.