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8 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre, 8 üniversitenin yeni rektörleri belli oldu.

27 Aralık 2018 Perşembe 08:56
8 üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kararlara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül, Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney ve Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.

Söz konusu atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 08:56
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Balıkesir Üniversitesi
  3. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi
  4. Harran Üniversitesi
  5. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
  6. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
  7. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  8. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
  9. Çankaya Üniversitesi

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