8 ülkeye rekor seviyesinde ihracat

Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artarak 18 milyar 972 milyon dolara çıktı. Türkiye ihracatçılar meclisi verilerine göre, Türkiye geçen ay gerçekleştirdiği ihracatta 8 ülkede rekor seviyelere ulaştı. Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Ruanda, Tacikistan, Kamerun, Kosta Rika ve Karadağ olarak belirlendi.

Türkiye, bu dönemde Senegal’e 87 milyon, Dominik Cumhuriyeti’ne 71 milyon Kuzey Makedonya'ya 66 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Makedonya’yı 32 milyon dolarla Ruanda izlerken, ardından Tacikistan ve Kosta Rika geldi. Listede 28 milyon dolar ihracatla Karadağ’da yer aldı. Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı 8 ülkeden 5'ine en fazla dış satımı çelik sektörü yaptı. Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kamerun ve Kosta Rika'ya en fazla çelik sektörü dış satım gerçekleştirdi.

Dış satımda, Ruanda’da hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Tacikistan’da elektrik ve elektronik, Karadağ’da gemi ve yat hizmetleri sektörleri öne çıktı. Türkiye'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği dış satımda rekor kırdığı 8 ülkeye en fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.