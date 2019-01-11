0553 313 94 23

8 Türk sanatçının eserlerinin de bulunduğu sergi Londra'da izlenime sunuldu

8 Türk sanatçının eserlerinin de bulunduğu sergi başkent Londra'da izlenime sunuldu.

11 Ocak 2019 Cuma 20:35
8 Türk sanatçının eserlerinin de bulunduğu sergi Londra'da izlenime sunuldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da 8'i Türk 10 sanatçının eserlerinden oluşan karma sergi açıldı.

Kentin güneyindeki Camberwell semtinde yer alan GX Gallery'de açılışı yapılan karma sergide ressamlar Devrim Erbil, Renk Erbil Martin, Meral Yıldız, Halit Demirel ve Yiğit Dündar, heykeltıraşlar Tuba Önder Demircioğlu ve Beste Alperat ile fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban'ın eserleri bulunuyor. Ayrıca Çerkes kökenli grafik sanatçısı Bashir Borlakov ile İtalyan ressam Thomas Frontini'nin eserleri de sergileniyor.

Sergiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan galeri sahibi Şule Clair Altıntaş, bunun Londra'daki ilk sergileri olduğunu söyledi.

Türk sanatçıların yurt dışında yeterince temsil edilemediğini belirten Altıntaş, Türk sanatçıların müzelerde yer almadığını da gözlemlediğini dile getirdi.

Altıntaş, 10 sanatçıyı bir araya getiren serginin en önemli isminin ise Devrim Erbil olduğunu vurguladı.

Sanatçı Renk Erbil Martin de İngiltere'de 500 bin kişiyi bulan Türk nüfusu içinde yaratıcı beyinlerin giderek arttığını anlatarak, "Bizim dinamizmimiz çok farklı." dedi.

Ziyarete 5 Şubat'a kadar açık kalacak serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.

Öte yandan, usta ressam Devrim Erbil’in, Kazlıçeşme Sanat Galerisi’nde 'Doğanın Ritmi' retrospektif sergisi açıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 20:35
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye sınırına askeri sevkiyat
    1. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    2. Hırsızlık zanlısını ayakkabı izi ele..
    3. Basketbol: Toplu sonuç
    4. Ordu merkezli silah kaçakçılığı..
    5. HDP milletvekili hakkında zorla..
    6. Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu
    7. John Bolton'dan Türkiye açıklaması
    8. Devlet başkanı adayı ilanla eş arıyor!
    9. beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa..
    10. 8 Türk sanatçının eserlerinin de..
    11. Karabük'te FETÖ/PDY davasında karar
    12. Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
    13. "Uyum Buluşmaları 5" Gaziantep'te..
    14. Birlikte yaşadığı eski eşini öldüren..
    15. UEFA'dan Lovren'e hakaret cezası
    16. Cemal Süreya vefatının 29’uncu yılında..
    17. 10 yaşındaki kızın öldürülmesi..
    18. Manisa'da dolandırıcılık iddiası
    19. Futbol: Hazırlık maçı
    20. 1. Uluslararası Yörük-Türkmen Çalıştayı
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...