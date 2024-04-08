8 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَلَٓا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِؕ قَدْ يَعْلَمُ مَٓا اَنْتُمْ عَلَيْهِؕ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ اِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُواؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلٖيمٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Evet, göklerde ve yerde olan her şey şüphesiz Allah’a aittir.

O şu andaki durumunuzu da, O’na götürüldükleri zamandaki durumu da iyi bilir.

O zaman kendilerine de yapıp ettiklerini bir bir haber verecektir.

Allah her şeyi bilmektedir."



(Nûr Suresi, 64) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:



Toplantıyı gizlice terkedenler, dıştan inanmış gibi görünüp içten inkâr edenler durumlarını gizlediklerini zannetmesinler; Allah bütün yaptıklarını bilmekte, hikmetli olarak kendilerine fırsat vermektedir; O’nun her şeyi bu arada münafıkların bütün yaptıklarını nasıl bildiğini, âhirette kendilerine bir bir haber verince anlayacaklardır.

Sûrenin belirleyici âyeti “nur âyeti”dir. Bu âyette Allah’ın varlığı ve var etmesi sayesinde var olduğumuz, bilgisi ve bilgilendirmesi sayesinde karanlıktan aydınlığa çıkıp doğru yolu bulduğumuz bir benzetme ile açıklanmıştı. Sûrenin sonu da yine Allah’ın her şeyi bildiğini, dünyada O’nun irşad ve hidayetine kulağını ve gönlünü kapatanlara âhirette bütün yapıp ettiklerini, kabule mecbur kalacakları bir şekilde bildireceğini vurgulamaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 104









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Her şeyi unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, aklı ve bedeni bozan hastalık, saçma sapan söyleten ihtiyarlık, ansızın gelen ölüm, korkulan gaiplerin en fenası olan deccal belâsı, daha büyük ve acı olan kıyamet... İşte bu 7 şey gelmeden hayırlı ve iyi işler yapmakta acele ediniz!"



Kaynak: Tirmizi, Zühd, 3



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