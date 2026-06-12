8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesi merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri tarafından Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Van ve toplam 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında son bir yıllık dönemde yaklaşık 8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonunun finans trafiğinin bu hesaplar üzerinden yürütüldüğü değerlendiriliyor.

80 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 4'ünün farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. 9 Haziran sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve para transfer kayıtlarının incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.