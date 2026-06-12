  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
3 milyar liralık dev operasyon: Baronlar belasını buldu Karahasanoğlu: Sadece savunmayı değil, delilleri de okuyun! Fatoş Ayık savunmasına dikkat çeken değerlendirme Yargıtay bozdu, İstinaf direndi! “Bu nasıl adalet” İstanbul'daki CHP'li belediyeye büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var 'Demokrasi ve Laiklik ile Sessiz İşgal!' Dilipak yazdı: Riba! Hürmüz'de kritik gece! ABD, İran'a ait 2 İHA'yı düşürdü "Şeffaflık" vaatleri yalan çıktı: İBB 7 yıldır canlı yayın bile açmadı CHP belediyeciliğine sert itiraz: 'İzmir'e ne zaman hizmet edeceksiniz?' ABD-İRAN barışında Erdoğan imzası
Gündem 8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gündem

8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
8 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon! 80 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 80 şüpheli adliyeye sevk edildi. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda son bir yılda yaklaşık 8 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

Antalya'nın Serik ilçesi merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir aşamaya gelindi. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 80 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Jandarma ekipleri tarafından Antalya merkezli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Van ve toplam 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

8 MİLYAR LİRALIK HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) yaptığı incelemelerde, para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında son bir yıllık dönemde yaklaşık 8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis organizasyonunun finans trafiğinin bu hesaplar üzerinden yürütüldüğü değerlendiriliyor.

80 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 4'ünün farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu tespit edildi. 9 Haziran sabahı gerçekleştirilen operasyonlarda ise 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Serik Adliyesi'ne getirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüphelilerin savcılık ve mahkeme işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, banka hareketleri ve para transfer kayıtlarının incelenmesine devam edildiği öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik mücadelede operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Futbolcu cinayetinde vahim iddia
Futbolcu cinayetinde vahim iddia

Gündem

Futbolcu cinayetinde vahim iddia

Ankara merkezli 18 ilde bahis operasyonu! 61 kişi paketlendi
Ankara merkezli 18 ilde bahis operasyonu! 61 kişi paketlendi

Yerel

Ankara merkezli 18 ilde bahis operasyonu! 61 kişi paketlendi

15 milyar liralık hacim ifşa oldu! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga
15 milyar liralık hacim ifşa oldu! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga

Gündem

15 milyar liralık hacim ifşa oldu! Yasa dışı bahis operasyonunda yeni dalga

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23