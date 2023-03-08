8 Mart'ta bu yıl eşcinsellerle CHP'liler yalnız kaldı! Saadet adına verilen sözlere bakın...

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8 Mart eylemleri bu yıl, CHP'lilerle eşcinsellerin katılımıyla yapıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Millet İttifakı'nın başörtülü kadınlarının destek verdiği eylemlerde bu yıl CHP'liler yalnız bırakıldı.

Eşcinsellerin yine yoğun destek verdiği eylemde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2024 yılı 8 Mart'ı için İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.

Masa ortaklarından Saadet Partisi'nin adına da konuşan CHP'li Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin, Millet İttifakı iktidarında yeniden yürürlüğe sokulacağını söyledi.

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Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 8 Mart sebebi ile kendisini ziyarete gelen kadın derneği temsilcilerine, "İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, daha anlamlı bir tarih olacak" diyerek söz verdi.

Saadet Partisi'nin de ortağı olduğu ittifak adına verilen sözlere karşın, şimdilik SP yöneticilerinden bir cevap gelmedi.