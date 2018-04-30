Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

8 köy yağmur duasına çıktı

Yozgat'ta, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklıkla birlikte ekili arazileri susuz kalan çiftçiler yağmur duasına çıktı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 19:15
8 köy yağmur duasına çıktı

Yozgat Ziraat Odası öncülüğünde, 8 köyden çiftçilerin katılımıyla düzenlenen yağmur duası Divanlı Mahallesi arazisinde yapıldı. Çiftçiler, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu eşliğinde, ellerini açarak dua etti.

Çiftçilerin yağmur yağması için ettiklerin duanın ardından, kesilen kurbanların etlerinden yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta mevsimin kurak geçtiğini ve ekinlerin kurumak üzere olduğunu söyledi. Açıkgöz, Yüce Allah, inşallah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar. Bütün çiftçiler umutlarını bu ekine bağladı. Şuanda ekinlerimizde yüzde 20 oranında zarar var, eğer yağmur yağmazsa bu zarar yüzde 70'e kadar çıkacak dedi.

Yağmur duasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 19:15
  1. Yozgat
  2. yağmur duası
  3. yozgat yağmur duası
  4. yağmur duasında
  5. yağmur duasında sağanak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!
    1. PKK eylem yapacaktı, jandarma imha etti!
    2. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin hain..
    3. 2018 yaş çay fiyatı açıklandı
    4. ABD destekli PKK'dan Menbiç'te..
    5. Şehit babasının feryadı: Yavrum oraya..
    6. Fransa'dan bisikletle Bartın'a geldi!..
    7. Mısır Kralı, Messi'yle yarışıyor!
    8. Maden ocağından acı haber geldi!
    9. Kılıçdaroğlu: Adayımız CHP'li..
    10. Turist sayısında rekor artış
    11. İşte Hürriyet'in başına geçen isim!
    12. "Martı Adası" keşfedilmeyi bekliyor
    13. Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı
    14. Çiftçinin yüzünü Kanola güldürüyor!
    15. 8 köy yağmur duasına çıktı
    16. Boydakların FETÖ'ye kaç milyon..
    17. Başbakan açıkladı! O borçlar siliniyor
    18. "Bu seçim eski sistemle yeni sistemin..
    19. İsrail'den kritik İran açıklaması: Bu..
    20. Yaş çay alım fiyatı açıklandı
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!
    Saadet cumhurbaşkanı adayını açıklıyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi