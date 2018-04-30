8 köy yağmur duasına çıktı

Yozgat Ziraat Odası öncülüğünde, 8 köyden çiftçilerin katılımıyla düzenlenen yağmur duası Divanlı Mahallesi arazisinde yapıldı. Çiftçiler, İl Müftü Yardımcısı Süleyman Eroğlu eşliğinde, ellerini açarak dua etti.

Çiftçilerin yağmur yağması için ettiklerin duanın ardından, kesilen kurbanların etlerinden yapılan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, Yozgat'ta mevsimin kurak geçtiğini ve ekinlerin kurumak üzere olduğunu söyledi. Açıkgöz, Yüce Allah, inşallah dualarımızı kabul eder de yağmur yağar. Bütün çiftçiler umutlarını bu ekine bağladı. Şuanda ekinlerimizde yüzde 20 oranında zarar var, eğer yağmur yağmazsa bu zarar yüzde 70'e kadar çıkacak dedi.

Yağmur duasına Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, TKDK İl Koordinatörü Selim Türker, Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hacı Selvi, köy muhtarları ve çiftçiler katıldı.