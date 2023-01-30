  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam 8 kiloluk levrek yakaladı! İşte dev levrek için istenen rakam
Yaşam

8 kiloluk levrek yakaladı! İşte dev levrek için istenen rakam

Kastamonu'da 8 kiloluk levrek, alıcı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 10:35:00 -
8 kiloluk levrek yakaladı! İşte dev levrek için istenen rakam

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında yakalanan kilogramlık levrek, 2 bin liradan tezgahta alıcı bekliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar, 8 kilogram ağırlığında levrek yakaladı. Balıkçı tezgahında yerini alan levrek, 2 bin TL'den satışa çıkartıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören levreğin restoranlar tarafından satın alınması hedefleniyor.

Balığı gören vatandaşların şaşırdığını söyleyen Balıkçı Fahri Gürses, "8 kiloluk levreği görenler şaşırıyor. Böyle levrek çok nadir çıkıyor, 3-5 kilogramlıklarını alıyorduk. Bu balık tam 8 kilogram ağırlığında. Nadir görülen bir balık. Şu anda kilogram fiyatı da 250 TL. Balığımız bir müddet tezgahımızda görsel olarak duruyor, sonra isteyen büyük restoranlarımıza gönderiyoruz. Müşterilerimizden çok fazla ilgi var. Bu balıklar sürekli çıkmadığı için dikkat çekiyor. İnsanlar fiyatını soruyor, fotoğrafını çekiyor, merakla bakıyorlar"

Dikkat çeken o karar | Arabası olanlar dikkat!
Dikkat çeken o karar | Arabası olanlar dikkat!

Yaşam

Dikkat çeken o karar | Arabası olanlar dikkat!

Uzmanlardan uyarı geldi! Bunlar yoksa deprem habercisi mi?
Uzmanlardan uyarı geldi! Bunlar yoksa deprem habercisi mi?

Yaşam

Uzmanlardan uyarı geldi! Bunlar yoksa deprem habercisi mi?

Ankara'da masada kalırsın dendi Van'da şifa buldu
Ankara'da masada kalırsın dendi Van'da şifa buldu

Yaşam

Ankara'da masada kalırsın dendi Van'da şifa buldu

dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23