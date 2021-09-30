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Dünya 8 katlı bina toprak kayması sonucu yerle bir oldu! O anlar anbean kaydedildi
Dünya

8 katlı bina toprak kayması sonucu yerle bir oldu! O anlar anbean kaydedildi

Hindistan'da toprak kayması sonucu 8 katlı binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 22:39:00 - 2021-09-30 22:49:31

Hindistan’da etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yerle bir oldu.

8 katlı bina saniyeler içinde yıkıldı

Hindistan’ın Himaçhal Pradeş eyaletinde yer alan Shimla kentinde aşırı yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında 8 katlı bir bina yıkıldı. Saniyeler içinde yerle bir olan binanın yıkılmadan saatler önce tahliye edilmesi ile facianın önüne geçildi.

Yetkililer, binada yaşayan 8 ailenin 15 gün önce binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığını ifade ederek, bugün öğle saatlerinde ise binanın tamamen tahliye edildiğini belirtti. Binanın yıkıldığı anlarda polis ve itfaiyenin bölgede olduğunu aktaran yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Binanın yıkıldığı an ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

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