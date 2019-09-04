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8. katın penceresine çıkan kadın yürekleri ağza getirdi

Kayseri’de 8.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
8. katın penceresine çıkan kadın yürekleri ağza getirdi

Kayseri’de 8. katın penceresine çıkarak intihar etmek isteyen kadın, atlamaya hazırlanırken polis ekipleri tarafından son anda tutularak içeri çekildi. Meraklı vatandaşların adeta tribün oluşturarak izlediği intihar girişiminde kadın, 8. kattan atlayarak bir alt katta tutunması yürekleri ağza getirdi.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi İnönü bulvarında bulunan 8 katlı bir binanın en üst katında pencerede bir kadın olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de pencere altına branda açtı. İsminin D.T. olduğu öğrenilen kadın, bir süre pencerede oturdu. Daha sonra D.T., ayağa kalkarak sarkmaya başladı. Polis ekiplerinin ikna çalışmalarına aldırmayan D.T., bir ara atlayarak 7. katın penceresinden tutundu.



Meraklı vatandaşlar adeta tribün oluşturdu


Olay yerindeki vatandaşlar, adeta tribün oluşturarak meraklı gözlerle intihar girişimini izledi. D.T.’nin penceredeki hareketleri vatandaşların yüreğini ağza getirirken, bazı vatandaşlar da sosyal medyada canlı yayın yapmayı tercih etti. Uzun süren ikna çalışmaları yanıtsız kalınca Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş ve Asayiş Şube Amirliği ekipleri D.T.’nin bulunduğu üst kata çıktı. Uygun anı bekleyen polis, D.T.’nin atlayacağı sırada son anda kollarından tutarak kadını içeri çekti.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.T., daha sonra aşağı indirilerek ambulansa bindirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:48
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