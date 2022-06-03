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Gündem 8 ilde operasyon! 32 kişi yakalandı
Gündem

8 ilde operasyon! 32 kişi yakalandı

Kastamonu merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:11:00 -
8 ilde operasyon! 32 kişi yakalandı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube müdürlüklerince 6 ayı aşkın süredir FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Kastamonu, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu, Çanakkale, Kars ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin yakalandığı kaydedilen açıklamada, "Ayrıca 3,5 milyon lira civarında dolar, avro ve Türk lirası ile Ata lira, ziynet eşyası, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, ruhsatsız silah ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi." bilgisi verildi.

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