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8 ilde FETÖ operasyonu! 5 asker tutuklandı

Çankırı merkezli birçok ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 askerden 5'i tutuklandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 23:04
8 ilde FETÖ operasyonu! 5 asker tutuklandı

Çankırı merkezli 8 il ve KKTC'de gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, ankesörlü telefon aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 askerden 5'i tutuklandı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan silahlı terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarınca ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 8'i aktif görevde, biri ihraç edilmiş subay ve astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 kişi gözaltına alınmıştı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yüzbaşı F.T ile astsubaylar D.D, A.C, E.K, M.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 Kasım'da Çankırı, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Kırıkkale, Hakkari ve Şırnak ile KKTC'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 23:04
  1. Şırnak
  2. Kırıkkale
  3. Samsun
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Hakkari
  7. Çankırı
  8. Ankara
  9. FETÖ
  10. asker

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