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Gündem 8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından 8 ilde büyük operasyon başlatıldı. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 09:58:00 -
8 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mafya tipi organize suç örgütlerinin nihai amaçlarının haksız kazanç elde ederek maddi ve manevi güce ulaşmak olduğu hatırlatıldı. 

Bu doğrultuda hareket eden suç örgütlerinin sistematik bir şekilde değişik türdeki suç eylemlerini gerçekleştirerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları ifade edilen açıklamada, bu kapsamda, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridindeki illerde ve turistik diğer büyükşehirleri de kapsayacak şekilde Sahil Rüzgarı Operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 8 ilde yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucu yapılan tespitler doğrultusunda Antalya'da 32, Aydın'da 15, Balıkesir'de 25, İzmir'de 30, Mersin'de 19, Muğla'da 19, İstanbul'da 13 ve Adana'da 18 olmak üzere 171 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu şüphelilerin "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulundukları vurgulandı.

Antalya'da 24 gözaltı

Antalya'da Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu" kapsamında 24 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde 4 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 24'ü yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda çok sayıda silah ele geçirildi.

Zanlıların, "yağma, tehdit, tefecilik, silahla yaralama" gibi yerel düzeyde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

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Yorumlar

uslu

bundan sonra böyle, görecek mafyacılık oynayanlar
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Metin Uyulan

CHP'nin açık Hava hapishanesinden gerçek hapishane hayatına doğru everiliyoruz. Bazı okuyucular bu habere sevinmişler akıl zayi olunca bu işler böyle oluyor demek ki Vatandaşlar hapisse girecek olanlar sizsiniz Uzaylılar değil. Boşanırsın nafaka ödeyemesin Hapishanedesin Kredi çekersin ödeyemesin Hapishanedesin Tarla için tartışırsın Hapishanedesin İftiraya uğrarsın Hapishanedesin. Bunun nesine seviniyorsunuz anlayamadım ?
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