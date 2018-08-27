8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı
8 il ve KKTC'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 asker yakalandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
15 ASKER GÖZALTINA ALINDI
Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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