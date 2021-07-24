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Gündem 8 günlük tatil bilançosu: 46 ölü 341 yaralı
Gündem

8 günlük tatil bilançosu: 46 ölü 341 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin ilk 8 gününde ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybetti, 341 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 22:11:00 -
8 günlük tatil bilançosu: 46 ölü 341 yaralı

Kurban Bayramı tatilini bulundukları şehirlerinin dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye genelinde yaşanan hareketlilik trafik yoğunluğuna da neden oluyor. Bazı bağlantı noktalarında zaman zaman trafik yoğunluğu ve uzun araç kuyrukları oluşurken, şehirlerarası yollarda trafik kazaları da yaşanıyor.

8 günlük tatil sürecinde yaşanan kazalarda 46 kişi hayatını kaybederken 341 kişi de yaralandı.

 

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