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Yerel 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

8 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 09:26:00 -
8 düzensiz göçmen yakalandı

İpsala Gümrük Kapısı'nda 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'nda tıra gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakaladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya olan tırı x-ray taramasına sevk etti.

Burada şüpheli yoğunluk belirlenen araç, detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada, yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3 ve Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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