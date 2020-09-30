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Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali’nin "Bosphorus Film Lab" jürisi açıklandı
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali’nin "Bosphorus Film Lab" jürisi açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 12:58:05 -
8. Boğaziçi Film Festivali’nin "Bosphorus Film Lab" jürisi açıklandı

İSTANBUL (AA) - 8. Boğaziçi Film Festivali’nin endüstri bölümü Bosphorus Film Lab'in Pitching Platform ve Work in Progress sunumlarını değerlendirecek jüri üyeleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığından düzenlenen festivaldeki Bosphorus Film Lab, bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek.

Yabancı konukların dijital platformlar üzerinden katılımcılarla buluşacağı bölümde, proje sunumları ise sadece finalistlerin katılımıyla tüm önlemlerin alındığı şartlar altında jüri üyelerine canlı olarak bağlanarak gerçekleştirilecek.

- Projeler 4 farklı ödül için yarışacak

Pitching Platformu jüri üyeleri SORFOND Film Yapım Fonu Proje Yöneticisi Per Eirik Gilsvik, Les Arcs European Film Festival ve Tribeca Film Festival’in Artistik Direktörü Frederic Boyer ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven'den oluşacak. Pitching Platformu’nda bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü'nün sahibi olurken, bir proje de Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü’nü kazanacak.

Work in Progress bölümünde ise değerlendirmeleri Film Festival Cottbus’un Connecting Cottbus bölümünde program direktörlüğü yapan Bernd Buder, Cannes Film Festivali Directors' Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi Anne Delseth ile CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can yapacak.

Bu kategorisinde yer alan projeler 25 bin liralık Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecek.

Bosphorus Film Lab bu yıl 24-29 Ekim'de etkinliklerin yanı sıra, finalistlere özel olarak planlanan eğitimleri ve sadece endüstri davetlilerine açık olan proje sunumlarını online olarak organize edecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

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