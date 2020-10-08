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Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:17:43 -
8. Boğaziçi Film Festivali'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivali'nin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'ın Work in Progress kategorisi ve Bosphorus Film Lab bünyesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek First Cut Lab'a seçilen projeler belli oldu.

Bu yıl Work in Progress kategorisinde yarışacak 7 projeyi, Film Festival Cottbus'un ortak yapım marketi Connecting Cottbus program direktörü ve aynı zamanda Berlinale Forum Program Danışmanı Bernd Buder, Cannes Film Festivali Directors' Fortnight ve Locarno Film Festivali Seçici Komite Üyesi Anne Delseth ve CGV Mars Dağıtım Genel Müdürü Serdar Can değerlendirecek.

Work in Progress kategorisinde yer alan projeler, 25 bin liralık Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü ile CGV Mars Film Dağıtım Ödülü'nün sahibi olmak için sunumlarını gerçekleştirecekler.

Work in Progress kategorisinde finale kalan "Diyalog", "Eflatun", "İçimdeki Kahraman", "Kar ve Ayı", "Koridor", "Pota" ve "Turna Misali" projeleri jüri karşısına çıkacak.

Kurgu aşamasındaki uzun metraj film projelerinin danışmanlar eşliğinde uluslararası standartlarda geliştirilmesi için tasarlanmış olan kurgu atölyesi First Cut Lab'a seçilen iki proje ise yönetmenliğini Ümit Köreken ve yapımcılığını Nursen Çetin Köreken'in üstleneceği "Bir Umut" ile yönetmen ve yapımcılığını Ekrem Aydın'ın üstleneceği "The Data Collector" filmi yer alacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Bosphorus Film Lab, bu yıl dijital olarak gerçekleştirilecek.












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