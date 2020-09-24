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Aktüel 8. Boğaziçi Film Festivali’nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı
Aktüel

8. Boğaziçi Film Festivali’nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda Derviş Zaim "Flaşbellek", Orçun Benli "Gelincik", Erdem Tepegöz "Gölgeler İçinde", Ensar Altay "Kodokushi", Barış Gördağ ve Yasin Çetin "Koku", Ferit Karol "Kumbara", Fatih Özcan "Mavzer", Ercan Kesal "Nasipse Adayız", Reis Çelik "Ölü Ekmeği", Ahmet Sönmez de "Sadece Farklı" filmleriyle yer alacak

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:31:26 -
8. Boğaziçi Film Festivali’nde "Altın Yunus" için yarışacak filmler açıklandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşmaya hazırlanan Boğaziçi Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" için yarışacak filmler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında düzenlenecek festivalin ulusal uzun metraj yarışmasında 10 film "Altın Yunus" için yarışacak.

Edebiyatçı, senarist ve yapımcı Tarık Tufan'ın başkanlığında toplanacak jüri, 100 bin lira değerindeki "Altın Yunus" ödülü için en iyi yerli yapımı seçecek.

Ulusal uzun metraj yarışmada bu yıl Derviş Zaim "Flaşbellek", Orçun Benli "Gelincik", Erdem Tepegöz "Gölgeler İçinde", Ensar Altay "Kodokushi", Barış Gördağ ve Yasin Çetin "Koku", Ferit Karol "Kumbara", Fatih Özcan "Mavzer", Ercan Kesal "Nasipse Adayız", Reis Çelik "Ölü Ekmeği", Ahmet Sönmez de "Sadece Farklı" filmleriyle yer alacak.

- İki film dünya prömiyerini festivalde yapacak

"Kodokushi" ve "Sadece Farklı" filmleri dünya prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'nde yaparken "Flaşbellek", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", "Koku", "Kumbara", "Mavzer" ve "Ölü Ekmeği" ise İstanbul'da ilk gösterimlerini gerçekleştirecek.

Yarışmada ayrıca 20 bin liralık "En İyi Yönetmen", 15'er bin liralık "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Erkek Oyuncu", 10'ar bin liralık "En İyi Senaryo", "En İyi Sinematografi" ve "En İyi Kurgu" dallarında ödüller verilecek.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmlerden birine de FİYAB (Film Yapımcıları Meslek Birliği) tarafından 10 bin lira değerinde "En İyi Yapımcı Ödülü" takdim edilecek.

8. Boğaziçi Film Festivali, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından 23 - 30 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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