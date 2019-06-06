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8 bin yıllık Latmos, bayramda doğaseverlerin akınına uğradı

Aydın’da 8 bin yıllık kaya resimleriyle doğa ve kültür meraklılarının ilgi odağı olan Beşparmak (Latmos) Dağları, Ramazan Bayramı tatiline de ziyaretçi akınına uğradı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:58
8 bin yıllık Latmos, bayramda doğaseverlerin akınına uğradı

Aydın’da 8 bin yıllık kaya resimleriyle doğa ve kültür meraklılarının ilgi odağı olan Beşparmak (Latmos) Dağları, Ramazan Bayramı tatiline de ziyaretçi akınına uğradı.



Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte daha fazla doğaseverin geldiği Latmos ve Serçin misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Doğaseverlerin Aydın’da uğrak noktalarından birisi olan ve 8 bin yıllık tarihi ve eşine az rastlanır güzellikteki kaya resimleriyle Beşparmak Dağları’nın neredeyse tamamını kaplayan bir coğrafyaya yayılan Latmos için Aydın Büyükşehir Belediyesi tanıtım atağı başlattı.



Latmos’un eşsiz doğasının ve tarihinin korunması gerektiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu coğrafya insanlık tarihinin en önemli tarihsel miraslarından bir tanesi. Dünya üzerinde 8 bin yıllık tarihin her adımından izler taşıyan çok az yer var. Böylesine önemli olan Latmos’u hem yaşatıp geleceğe taşımak için hem de turizm potansiyeli olarak değerlendirmek için milli park ilan etmeliyiz" dedi.


Büyükşehir Belediyesinin Latmos’taki ziyaretçi merkezinde ziyaretçilere bölgeyle ilgili her türlü bilgi verilirken, bölgeye gelen doğaseverler kamp kurup doğa yürüyüşü yapıyor ve 8 bin yıllık tarihin izlerini görebiliyor.



Serçin’de bisiklet turu


Bafa Gölü kıyısındaki Serçin de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tanıtımı yapılmaya başlandıktan sonra ziyaretçi sayısı oldukça artan Serçin’de isteyen ziyaretçilere Büyükşehir Belediyesi’nin Serçin Ekoturizm Merkezi’nden ücretsiz bisiklet sağlanıyor.


Ziyaretçiler Latmos ve Serçin ile ilgili ayrıntılı bilgileri Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin bir çalışması olan www.aydincagiriyor.com internet sitesinden edinebiliyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:58
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