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Gündem 8 bin personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

8 bin personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 04:00:00 -
8 bin personel alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Kaynak: AA

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