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Gündem 8 aylık hamile eşinin karnını tekmeledi, bebek yaşamını yitirdi
Gündem

8 aylık hamile eşinin karnını tekmeledi, bebek yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 31 yaşındaki Nasrullah N., 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek darp etti. Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan 33 yaşındaki F.N.’nin bebeği, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 11:04:00 -
8 aylık hamile eşinin karnını tekmeledi, bebek yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 31 yaşındaki Nasrullah N., 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek darp etti.

Aldığı darbeler nedeniyle erken doğum yapan 33 yaşındaki F.N.’nin bebeği, 1 saat sonra hayatını kaybetti. Yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Kayalı Sokak'ta oturan Nasrullah N., tartıştığı 8 aylık hamile eşi F.N.'yi karnını tekmeleyerek dövdü. Darbedilen F.N., evde erken doğum yaptı. Yeni doğan bebek bir sonra hayatını kaybetti.
İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası F.N.’yi Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polise ifade veren F.N., eşinin karnını tekmeleyerek dövdüğünü, bu nedenle erken doğum yaptığını, bebeğinin de öldüğünü söyledi. Kısa sürede yakalanan Nasrullah N., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nasrullah N.'nin 2 yıl önce de 4 aylık hamile eşi F.N.'yi döverek düşük yapmasına neden olduğu ortaya çıktı. 

 

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