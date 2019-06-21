8 aylık bebekler için besin değeri yüksek çorba tarifi

Besin değeri yüksek, doyuruculuğu fazla ve yeterince iştah açan bir çorbaya hangi çocuk hayır diyebilir?

Bu çorba sayesinde çocuğunuza ek vitamin ya da besin takviyesi yapmadan tek öğünle -bütün ihtiyacını karşılayarak- doyurun.

Doktorunuzun tavsiyesi ışığında, içindeki malzemeleri değiştirebilir ya da ekleme yapabilirsiniz.

Malzemeler

çeyrek soğan

1 küçük havuç

1 su bardağı su

çeyrek kereviz

2 patates

havuç miktarınca turuncu kabak

2 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı maydanoz

1 çay kaşığı tereyağı

bir tutam köri

1 diş küçük sarımsak

Yapılışı

Tencerenize tereyağı ve soğanı alın. Hafifçe kavurduktan sonra üzerine köriyi ekleyin.

Ardından soğanların çok pembeleşmesini beklemeden (daha fazla haşlama, daha az kavrulma sağlıklı olsun diye), sebzeleri küp küp keserek ilave edin.

Üzerine 1 bardak kadar su ekledikten sonra sebzeleri altı kısık ateşte, ağzı kapalı şekilde haşlayın.

Haşlandıktan sonra et suyunu ve maydanozu ilave edin.

10 - 15 dakika kadar daha haşlayıp blenderdan geçirin.

Şimdiden afiyet olsun..