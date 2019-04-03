Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. Festivalde 3 kategoride toplam 219 film yarışacak.

Gala gecesi 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. Belgesel kategorisinden 66, canlandırma/animasyon kategorisinden 13 ve kurmaca kategorisinden 140 filmin yarışacağı festival kapsamında sıra, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde.

Filmler, 15 Nisan’a kadar Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesinden geçmek için mücadele edecek.

Ödüller 4 Mayıs akşamı verilecek

Daraba Film Medya Event tarafından 4 Mayıs akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde ise ’kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon’ kategorilerinde birinci olan eser sahipleri 7 biner TL’nin sahibi olacak.

Ayrıca finale kalan filmler arasında yapılacak elemede; Kurmaca Jüri Özel Ödülünü alan film 3 bin TL, Belgesel Jüri Özel Ödülünü alan film 3 bin TL ve Animasyon Jüri Özel Ödülüne layık görülen film 3 bin TL’nin sahibi olacak.