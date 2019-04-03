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8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen 8.

03 Nisan 2019 Çarşamba 15:06
8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. Festivalde 3 kategoride toplam 219 film yarışacak.


Gala gecesi 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan 8. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başvuruları sona erdi. Belgesel kategorisinden 66, canlandırma/animasyon kategorisinden 13 ve kurmaca kategorisinden 140 filmin yarışacağı festival kapsamında sıra, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde.


Filmler, 15 Nisan’a kadar Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesinden geçmek için mücadele edecek.


Ödüller 4 Mayıs akşamı verilecek


Daraba Film Medya Event tarafından 4 Mayıs akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde ise ’kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon’ kategorilerinde birinci olan eser sahipleri 7 biner TL’nin sahibi olacak.


Ayrıca finale kalan filmler arasında yapılacak elemede; Kurmaca Jüri Özel Ödülünü alan film 3 bin TL, Belgesel Jüri Özel Ödülünü alan film 3 bin TL ve Animasyon Jüri Özel Ödülüne layık görülen film 3 bin TL’nin sahibi olacak.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 15:06
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