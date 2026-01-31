  • İSTANBUL
Aktüel 8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor
Aktüel

8 adet pirana balığı 12 yıldır kelle paçayla besleniyor

Yeniakit
Diyarbakır'da kelle paçacıda, işletme sahibi 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını günde 2-3 porsiyon sığ et, dil ve işkembeyle besliyor.

Kentte yaklaşık 76 yıldır hizmet veren bu lokantada 12 yıldır 8 adet pirana balığı besleniyor. İşletme sahibi Şaban Yakşi, keskin dişleri, etçil ve sürü halinde gezdiklerinde tehlikeli olan bu balık türünü özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon sığ et, dil ve işkembeyle besliyor.
Yakşi, 1950'den beri babadan kalan mesleğini sürdürdüklerini, 12 yıldır pirana balığı beslediklerini söyledi. 8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirten Yakşi, "Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, bende günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum. Sığ et, dil, işkembe hazırlıyoruz" dedi.

 

Yorumlar

resat,

yarın öbürgünde bunlardan birkaçını bir dereye yada gölete salarlar sa ,buyurun buradan yakın ,marifet olur ,, halt ,,,
