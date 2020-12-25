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Spor 7'nci defa karşı karşıya gelecekler! Fatih Terim mi Abdullah Avcı mı? İşte karneleri...
Spor

7'nci defa karşı karşıya gelecekler! Fatih Terim mi Abdullah Avcı mı? İşte karneleri...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçında Abdullah Avcı ile Fatih Terim, kariyerlerinde yedinci kez birbirlerine rakip olacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:55:00 -
7'nci defa karşı karşıya gelecekler! Fatih Terim mi Abdullah Avcı mı? İşte karneleri...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim kariyerlerinde 7'nci defa karşı karşıya gelecek.

İki isim arasında son yıllarda sıkı bir rekabet oluşmuştu. Önceki 6 maçta, Fatih Terim'in takımları iki defa galip gelirken, Abdullah Avcı da iki kez güldü.

Diğer maçlarda eşitlik bozulmadı.

Terim - Avcı rekabeti

21.05.2000   Galatasaray-İstanbulspor 1-1

11.09.2011   İstanbul BB-Galatasaray 2-0

15.04.2018   Galatasaray-Başakşehir 2-0

15.12. 2018  Başakşehir-Galatasaray 1-1

19.05.2019   Galatasaray-Başakşehir 2-1

27.10.2019   Beşiktaş-Galatasaray 1-0

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