7'li masa vizyon yoksunu! Yeneroğlu'nun iddiası elinde patladı

Millet İttifakı’nda yer alan Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) listesinden 14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimlerine katılacağı ortaya çıktı.

3 Eylül 2021 tarihinde seçimler hakkında açıklamalarda bulunan Yeneroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

2018 seçimine giderken de iktidar partisi, baraj düşürülmesi gerekir diyordu. Ama o zaman siyasi ittifaklara izin verdi. Çünkü o zaman iki partinin oyları yüzde 60'ın üzerindeydi. Fakat şu anda ikisinin toplamı yüzde 40 etmiyor.

"MHP'nin oranı da yüzde 7'ler civarında. MHP aslında yüzde 5 istiyordu. İçeride yaptığımız görüşmelerde bunu söylüyorlardı. Fakat Cumhurbaşkanı yüzde 7'yi telaffuz edince, sanıyorum MHP yüzde 7'nin de altındaymış algısına karşı çıkmak için böyle bir kabullenme içine girmek zorunda kaldı.

DEVA Partisi olarak yüzde 7'yi aşamayacağımıza dair kanaat olsaydı, parti kurmazdık. Meclis açısından bizim böyle bir gündemimiz yok. Ama temsilde yaptıkları yanlış nedeniyle, kendi kurdukları tuzağa kendileri düşecektir.

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