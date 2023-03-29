7'li koalisyonda sıcak gelişme! Fotoğraflar ortaya çıkınca apar topar görevden alındı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere artık çok az bir zaman kalırken 7'li koalisyonda sıcak bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk ve rüşvet suçundan yargılanan Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın görevine son verildi.

Kılıçdaroğlu ile iftara katılmıştı

Ekrem Eray Arda'nın daha önce 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte iftar programına katıldığı görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Demokrat Partili Ekrem Eray Arda'nın görevden alınması dikkat çekti.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve bir sonraki duruşması 9 Mayıs’ta görülecek olan Arda'nın davadan hemen önce görevden alınması "Fotoğraflar ortaya çıkmasaydı demek ki görevinde kalacaktı" yorumlarını beraberinde getirdi.

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