7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler

Ortak liste teklifini kendilerine Kılıçdaroğlu'nun sunduğunu belirten Babacan, DEVA Partili adayların olduğu her yerde CHP'nin oylarını artırdıklarını ileri sürdü. Babacan, 'Bizdeki ve CHP'nin araştırmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu.

Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örneğin TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum' şeklinde konuştu.

BABACAN-AKŞENER KRİZİ

Öte yandan koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği de bir türlü son bulmuyor. Millet İttifakı'nın hem 2 Mart hem de 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden restleşmeye başladı. Babacan'ın, 'Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz' çıkışına tepki gösteren Akşener, 'Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Akşener'in bu sözlerine önceki gün katıldığı canlı yayında cevap veren Babacan, 'Ben söylüyorum. Açık açık söylemeye de devam edeceğim. Siyasetçilerin de hep yarınları düşünerek hareket etmesi lazım.' ifadelerini kullandı.

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