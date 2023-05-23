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Gündem 7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler
Gündem

7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler

Yeniakit Publisher
2023-05-23 10:28:00 - 2023-05-23 10:29:24
7'li koalisyonda Babacan-Akşener krizi! 2 Mart'tan bu yana husumetliler

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 7'li koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği son bulmuyor. Millet İttifakı'nın hem 2 Mart hem de 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden restleşmeye başladı. Babacan'ın, "Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz" çıkışına tepki gösteren Akşener, "Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Babacan, katıldığı canlı yayında Akşener'in sözlerine yanıt verdi. İşte detaylar...CHP'li yüzlerce siyasinin üzerini çizip 4 küçük ortağa 37 koltuk dağıtan Kılıçdaroğlu'na bir şok da Babacan'dan geldi. CHP'ye yeteri kadar oy desteği sağladıklarını ancak bazı CHP seçmenlerinin TİP'e kaymış olabileceğini belirten Babacan, bir kez daha gündem oldu.

Ortak liste teklifini kendilerine Kılıçdaroğlu'nun sunduğunu belirten Babacan, DEVA Partili adayların olduğu her yerde CHP'nin oylarını artırdıklarını ileri sürdü. Babacan, 'Bizdeki ve CHP'nin araştırmalarına baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Erdoğan'a göre bir miktar önde olduğu görülüyordu. CHP'nin oylarında 2018'e göre artış olduğu görülüyordu.

Seçim ortamına girdiğinizde işler değişiyor. Örneğin TİP, HDP'nin listesinden girmedi. CHP'nin oylarından belki bir miktar TİP'e kayışlar oldu, bilmiyorum' şeklinde konuştu.

 

BABACAN-AKŞENER KRİZİ

Öte yandan koalisyonda aylardır süren Akşener-Babacan gerginliği de bir türlü son bulmuyor. Millet İttifakı'nın hem 2 Mart hem de 6 Mart toplantılarında sert tartışmalar yaşayan iki lider, son günlerde medya üzerinden yeniden restleşmeye başladı. Babacan'ın, 'Anayasa değişikliği konusunda Cumhur İttifakı ile çalışabiliriz' çıkışına tepki gösteren Akşener, 'Bazen ne söylediğiniz değil, ne zaman söylediğiniz önemlidir' diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Akşener'in bu sözlerine önceki gün katıldığı canlı yayında cevap veren Babacan, 'Ben söylüyorum. Açık açık söylemeye de devam edeceğim. Siyasetçilerin de hep yarınları düşünerek hareket etmesi lazım.' ifadelerini kullandı.
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