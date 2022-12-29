7'den 70'e arsız yalancılar! Mehmet Ersoy İBB'nin teröristi nasıl işe aldığını gerizekalıya anlatır gibi anlattı ama...

Yeniakit.com.tr

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, PKK'lı terörist Muharrem Kılıç'ın şehit yakını olduğunu açıklayarak bir teröristi İBB'de işe almalarına kılıf uydurmaya çalıştı.

Ongun, "Süleyman Soylu’nun 'PKK’nın dağ kadrosundan ama İBB’de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu’nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin." diyerek, Muharrem Kılıç'ın PKK'lı bir terörist olmasının üzerini, "şehit kardeşi" maskesi ile örttü.

Şehit yakını ama terörist!

Ongun'un mesajına Twitter hesabından cevap veren İçişleri Bakan yardımcısı Mehmet Ersoy, Muharrem Kılıç'ın şehit yakını olduğunu doğruladı. Ama Kılıç'ın şehit kardeşi olmasına karşın önce PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığını, daha sonra şehir yapılanmasına geçtiğini açıkladı.

Ersoy, "Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016’da Diyarbakır’da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç’ın, 2014’te PKK’nın kırsal kadrosuna katılıp, 2017’de PKK’nın şehir yapılanması YPS’de yakalanan kardeşidir." ifadelerini kullandı.

Ongun'dan 'pes' dedirten pişkinlik!

Pişkince yalanda ısrar ederek eşi görülmemiş bir arsızlığa imza atan Murat Ongun ise konuyu kelime oyunları ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya getirdi. Ongun, "Cümlelerinizi anlamakta zorlandık. Konu şu mu: Şehit kardeşi ama kendisi PKK’lı ve Soylu PKK’lının evini ziyaret ediyor. Ayrıca, 8 yıldır her şeyi biliyorsunuz ama bu kişiye işlem yapmayıp tweet atıyorsunuz. Öyle mi?" dedi.

Ersoy Ongun'un pişkin mesajına, "Yok öyle değil…Senin de anlayacağın şekilde yazayım.. Sayın Soylu şehit evini ziyaret ediyor. Ama siz kardeşi bombalı saldırıyla şehit edildikten sonra bile PKK/YPS yapılanmasına giren teröristi işe alıyorsunuz. 2018’de işe alınmamalı dediğimiz rapor orada duruyorken…" sözleri ile karşılık verdi.

'Konuşmaya utanın'

Mehmet Ersoy, konuya ilişkin son mesajında, devletin şehit yakını hakkından yararlanarak memur olmak isteyen Muharrem Kılıç'a olumsuz güvenlik soruşturması sonucu sebebi ile izin vermediğini, rapora rağmen İBB'nin Kılıç'ı işe aldığını söyledi:

2018’de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır. Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız. Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'un tane tane anlattıklarını görmezden gören CHP'nin borazanı, aralarında Yeniçağ ile Sözcü'nün de olduğu medya kuruluşları ise, PKK'lı Muharrem Kılıç için "şehit kardeşi" dediler ama, olayı tek taraflı aktararak, Muharrem Kılıç'ın PKK'lı olduğunu yazmadılar.

İşte ahlaksız habercilik!