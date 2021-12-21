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Gündem 77 yaşındaki karısını öldürdü, "Aldatıyordu, hamileydi" dedi
Gündem

77 yaşındaki karısını öldürdü, "Aldatıyordu, hamileydi" dedi

Bursa’da, 77 yaşındaki karısını uykusunda öldüren 81'lik katil koca, ilk ifadesinde “Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:38:00 - 2021-12-21 11:39:22
77 yaşındaki karısını öldürdü, "Aldatıyordu, hamileydi" dedi

 

Eşini uykusunda öldüren 81 yaşındaki katil zanlısı kocanın savcılık sorgusunda, “Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm” dediği öğrenildi.

 

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Ali Kemal Uyar, henüz bilinmeyen bir nedenle, uyuyan eşi Gülser Uyar'ın (77) kafasına tüfekle ateş etti.

Olayın ardından kızını arayan Ali Kemal Uyar, eşini vurduğunu söyledi.

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis gözaltına aldı

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Uyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Kemal Uyar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gülser Uyar’ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“Hamile olduğu için öldürdüm”

Ali Kemal Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali Kemal Uyar, savcılık sorgusunda, “Eşim beni aldatıyordu. Hamile olduğu için öldürdüm.” dedi.

Akli dengesine bakılacak

Cumhuriyet savcısı, ifadesinin ardından Ali Kemal Uyar'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

 

 

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