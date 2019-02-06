76ers, Tobias Harris'i takasla kadrosuna kattı

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers, bu sezon 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaşan Tobias Harris'i Los Angeles Clippers'tan takas etti.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımlarından 76ers, all-star oyuncu Jimmy Butler'ı 2018'in kasım ayında renklerine bağlamasının ardından önemli bir transfer hamlesi daha yaptı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Wilson Chandler, Mike Muscala, Landry Shamet'i Clippers'a gönderen 76ers, Tobias Harris, Boban Marjanovic ve Mike Scott'ı aldı.

Clippers ayrıca 76ers'ın 2020 ilk tur, Miami Heat'in 2021 ilk tur ve Detroit Pistons'ın gelecekteki 2 ikinci tur draft hakkına da sahip oldu.

76ers, 2011-12 sezonunda adım attığı kariyerinde 15,3 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamaları bulunan Harris'i kadrosuna katarak skor gücünü arttırdı.

26 yaşındaki forvet, bu sezon maç başına ürettiği 20,9 sayı ve 7,9 ribauntla kariyerinin en yüksek ortalamalarıyla oynuyor.