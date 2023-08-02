7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Emekliler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına günler kala bankalar yeni tekliflerini tek tek duyurdu. Bazı bankalar emekli müşterilere özel olarak 5 bin liraya kadar nakit ödemeler ve hatta 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor.

Emekli sayısının 16 milyonu aşması, bankalar arasındaki rekabeti de artırdı. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, emekli müşteri sayısını artırmak ve daha fazla tercih edilmek için reklam kampanyalarını ve promosyon tekliflerini artırdı. Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam, bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bankalar, emekli müşterilere yönelik sunulan cazip promosyonlarla müşteri çekmeye odaklandı.