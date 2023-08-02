  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı
Ekonomi

7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 10:31:00 -
7.625 TL ve üstü maaş alana yeni ödeme! SSK ve BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Temmuz ayının ilk günlerinde maaşlara yapılan zam bankaların promosyon yarışını tekrar canlandırdı. Bazı bankalarda 10 bin liraya kadar çıkan promosyon fırsatları şu anda hala devam ediyor.

Emekliler sunulan fırsatları dikkatlice değerlendirerek kendileri için en uygun bankayı seçmeye çalışıyor. Emekli promosyonları kapsamında birçok banka müşterilerine çeşitli teklifler sunuyor. Bu doğrultuda Ağustos ayına günler kala bankalar yeni tekliflerini tek tek duyurdu. Bazı bankalar emekli müşterilere özel olarak 5 bin liraya kadar nakit ödemeler ve hatta 10 bin liraya varan promosyon fırsatları sunuyor.

 

Emekli sayısının 16 milyonu aşması, bankalar arasındaki rekabeti de artırdı. Emekli maaşlarını kendi şubelerinden ödemek isteyen bankalar, emekli müşteri sayısını artırmak ve daha fazla tercih edilmek için reklam kampanyalarını ve promosyon tekliflerini artırdı. Temmuz ayı itibariyle emekli maaşlarına yapılan zam, bankalar arasındaki promosyon yarışını daha da kızıştırdı. Bankalar, emekli müşterilere yönelik sunulan cazip promosyonlarla müşteri çekmeye odaklandı.

Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!
Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!

Siyaset

Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu
Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Ekonomi

Tüm emekli maaşlarına dev zam geliyor! Müjdeyi tarih vererek duyurdu

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiyor! Teklif Bakan Şimşek'e sunuldu
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiyor! Teklif Bakan Şimşek'e sunuldu

Ekonomi

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiyor! Teklif Bakan Şimşek'e sunuldu

Memur ve memur emeklisi için o süreç resmen başladı!
Memur ve memur emeklisi için o süreç resmen başladı!

Gündem

Memur ve memur emeklisi için o süreç resmen başladı!

En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı
En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı

Ekonomi

En düşük memur maaşının yarısını bile alamayan işçi emeklisi ne olacak? Memur ve emeklisinin zam pazarlığı başladı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emekli

Bu ülkedeki emekliler hayatını yaşıyor .Her yerden para yağıyor .Hayat emekliye güzel,yersen

Tavan Emeklisi

Allah oy vereni aç bıraksın. Tavandan emekli ol, tabana düşme korkusu yaşa, Allah seni kahretsin Bay Recep. Yediklerini çıkaramazsın inşallah.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23