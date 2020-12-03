750 milyon dolar kaynak sağladı
VakıfBank, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk ‘Sürdürülebilir Eurobond’ işlemini başarıyla tamamladı.
Yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği, işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talebin toplandığı 5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarındaki ihracın getirisi yüzde 6.625, kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak gerçekleşti. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktararak, şunları kaydetti: “Ülkemizin mevduat bankaları tarafından gerçekleştirilen ilk ‘Sürdürülebilir Eurobond’ ihracını başarıyla tamamladık. İşleme ilişkin gerçekleştirdiğimiz yatırımcı görüşmeleri sonrasında 200’e yakın kurumsal yatırımcıdan işlem büyüklüğünün 3 katından fazla talep geldi. Söz konusu işleme dünyanın her bölgesinden güçlü talep topladık.”